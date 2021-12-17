Молдова решила рассчитаться с "Газпромом" за «голубое топливо»

20:39 25 Ноябрь Киев, Украина

В Молдове нашли средства для расчета долга за «голубое топливо» перед российским «Газпромом» . Таким образом, страна, как и обещала, оплатит долг 26 ноября.

Известно, что деньги примут из государственного бюджета. Для этого парламент страны утвердил изменения в госбюджет, они, в частности, предполагают выделение 1,4 миллиарда леев (78,8 миллиона долларов) именно на уплату долга.



Утвержденные парламентом изменения в целом предполагают выделение 1,7 миллиарда лей государственному энергетическому предприятию Energocom.

Ранее "Молдовагаз" просрочил своевременный расчет по долгу и пообещал перечислить средства до конца рабочей недели. Срок истек 22 ноября. После чего "Газпром" имел право перекрыть трубу, однако продлил на несколько дней возможность пользования своим газом.







