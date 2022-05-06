Модный бренд Gucci жертвует полмиллиона долларов на вакцинацию от COVID-19

Имена всех крупных и известных брендов и марок всегда связаны проявлением благотворительности. Когда, если не теперь, во время всемирной пандемии, наступил час проявить эти качества великодушия и человеколюбия.
Как стало известно, самый популярный модный бренд Gucci пожертвует около 500 тысяч долларов на закупку и распространение вакцины против коронавируса нового типа среди уязвимых людей по всему миру.
Отмечается, что средства будут переданы ЮНИСЕФ, который поддерживает инициативу ВОЗ по массовому вакцинированию COVAX и группу GAVI.
Кроме того, представители Gucci с 5 по 26 декабря проведут сбор средств для общих мировых целей в рамках проекта #GucciCommunity среди творческих личностей. Компания уже пожертвовала 100 тысяч долларов.
Ранее экоактивистка Грета Тунберг направила ЮНИСЕФ 100 тысяч долларов в качестве пожертвования на цели защиты детей от коронавируса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии