Модернизация на 450 млн гривен – планы УЗ на 2021 год

Пресс-служба Укрзализници заявила о модернизации вагонов в плане предприятия. В 2021 году УЗ рассчитывает на улучшение 50 вагонов на общую сумму 450 миллионов гривен.

Так, в обновленных вагонах будет современный кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, а также роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей. Также у каждого пассажирского места будет находиться USB розетка, а под столиками будут установлены специальные полочки для зарядки телефонов.

Также купе будут оборудованы индивидуальными системами климат-контроля.

Всего в следующем году Укрзализныця запланировала рекордные инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава. Предусмотрено приобрести 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд гривен за счет средств государственного бюджета и модернизировать 50 пассажирских вагонов на 450 млн гривен.