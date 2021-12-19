Мобильные операторы «Киевстар» и «Лайфселл» на пороге войны

13:38 16 Декабрь Киев, Украина





Комитет признал жалобу «Киевстару» справедливой. И оштрафовал Лайфселл более чем на 10 млн грн. По мнению антимонопольных экспертов, компания заслуживает наказания за то, что в рекламных роликах она утверждала что:



- имеет лучшее покрытие 4,5G;

- является лидером нового поколения Интернета;

- является лидером в роуминге для Интернета;

- есть №1 для смартфонов. В Украине назревает конфликт между двумя крупными операторами мобильной связи. «Киевстар» пожаловался на «Лайфселл» в Антимонопольный комитет, обвинив коллег в «распространении ложной информации».Комитет признал жалобу «Киевстару» справедливой. И оштрафовал Лайфселл более чем на 10 млн грн. По мнению антимонопольных экспертов, компания заслуживает наказания за то, что в рекламных роликах она утверждала что:- имеет лучшее покрытие 4,5G;- является лидером нового поколения Интернета;- является лидером в роуминге для Интернета;- есть №1 для смартфонов.



По мнению государственного регулятора, все это не совсем соответствует действительности. Поэтому «Лайфселл», убеждены в Антимонопольном комитете, не имел права позиционировать свой продукт в рекламных кампаниях.



Однако представители «Лайфселла» с обвинениями и штрафом не соглашаются. Оператор заявляет, что предоставлял исключительно правдивую информацию о лидерстве по конкретным показателям, которые якобы подтверждены авторитетными источниками и не опровергнуты комитетом.



«К сожалению, в Украине до сих пор отсутствует должное регулирование вопроса определения лидерства и его критериев на рынке телекоммуникаций. Таким образом, все операторы на рынке могут заявлять о своих лидерских позициях по тому или иному показателю, и lifecell не может быть исключением», – говорится в заявлении оператора.



Представители «Лайфселла» отметили, что считают решение комитета безосновательным и необоснованным, поскольку оно «построено только на противоречивых доказательствах комитета и не учитывает огромное количество других доказательств, которые заранее были предоставлены со стороны lifecell».