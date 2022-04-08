Мобильная связь может подорожать из-за налогов

В Украине операторы мобильной связи могут почувствовать увеличение налоговой ставки. Такое решение рассматривают народные депутаты в рамках законопроекта №5600. Цель его создания – изменение налогов для украинского бизнеса.
Не исключением стали и мобильные операторы, которые должны будут платить больше за то, что используют радиочастоты страны.
В среднем налог могут повысить на 5%. Как прокомментировала директор одной из таких компаний, для ее предприятия такой налог составит почти 40 млн гривен в течение года.
Тем временем в ГФС Украины размышляют над тем, как удерживать налоги с доходов, которые украинцы получают от покупки и продажи криптовалют. Сейчас ответа на вопрос «как» еще нет, но механизмы уже в разработке. На сегодня нет ни одного правового регулирования, которое бы позволило обложить такой доход гражданина Украины.
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