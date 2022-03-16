Многоразовая упаковка Burger King сократит количество отходов

13:27 24 октября Киев, Украина

Мир тонет в пластике – это известно всем. Все больше производителей с целью сохранения окружающей среды переходят на разлагающуюся био-упаковку, которая не будет наносить вред природе и человечеству. По сообщению Business Insider, в 2021 году сеть фастфуда Burger King начнет продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках. Сначала они будут доступны в Нью-Йорке, Портленде и Токио, а позже и в других городах.

Как указывает BI, контейнеры не будут продаваться: их можно будет только арендовать. Деньги вернут, когда контейнеры отдадут обратно. Таким образом, компания стремится сократить количество отходов.

Чтобы получить еду в новой упаковке, покупателю нужно будет оформить ее в заказе и внести залог. При заказе нужно будет выбрать пункт "без отходов".

Уже использованные емкости будут обрабатываться антисептиками.

Напомним, компания Burger King решила награждать бразильцев, которые честно сидят дома в самоизоляции, бесплатными бургерами, вопперами и иными приятными бонусами.

В то же время, испанские ученые из университета Наварра обнаружили корреляцию между частым употреблением фастфуда и ускоренным старением организма.