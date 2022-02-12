Мировые трудовые доходы снижаются – кризис продолжается

09:48 23 Сентябрь Киев, Украина

Мировая экономика терпит бедствие. Об этом свидетельствуют отчеты и аналитики экспертов по всему миру. Так, трудовые доходы разных стран упали на несколько десятков процентов.

В мире уровень трудовых доходов упал на 10,7% за период первых трех кварталов 2020 года. В денежном значении это равняется 3,5 трлн долларов, как свидетельствуют данные доклада Международной организации труда (МОТ).

Указывается, что самый большой спад показателя фиксируется в странах, где население получает средний или низкий доход.

Так, по итогам первых трех кварталов текущего года показатель трудовых доходов упал на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом времени в прошлом году.

Сообщается, что одной из главных причин такого спада является уменьшение рабочих часов для граждан, что является одним из следствий пандемии коронавируса. К примеру, только лишь в Северной и Южной Америке показатель упал на 12,1%.

Напомним, что из 56 банков, которые приняли участие в рейтинге надежности банковских депозитов, которое провело рейтинговое агентство «Стандарт Рейтинг», не было ни одного негативного чистого процентного дохода.