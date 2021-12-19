Мировые компании-рекламодатели объявили бойкот Facebook из-за расизма

По сообщению Wall Street Journal, к развернутому бойкоту Facebook недавно подключилась и компания Walt Disney. Она существенно уменьшила свои расходы на размещение рекламы в опальных соцсетях Facebook и Instagram. До сегодняшних дней Disney являлась одним из основных рекламодателей в Facebook, говорится в газете.

За первые шесть месяцев этого года компания, предположительно, потратила около 210 миллионов долларов на рекламу сервиса потокового вещания Disney+.

Бойкот Facebook начался в июне текущего года. К нему призвали правозащитные организации, в том числе Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Антидиффамационная лига.

Продвигая хэштег #StopHateForProfit [#НетНенавистиРадиВыгоды], они предложили крупнейшим брендам мира отказаться от размещения рекламы в Facebook в качестве протеста.

В список компаний, присоединившихся к бойкоту, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever и многие другие.

Ранее в Миссисипи обе палаты законодательного собрания большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации.