Мировой туризм: какие страны пострадали из-за коронавируса

13:20 03 Август Киев, Украина

CNN сообщает свежие данные о мировом туризме. Ни для кого ни секрет, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туризму практически во всех странах мира. Как это повлияло на экономику в целом – узнавали наши журналисты.

После разрушительного воздействия Covid-19 на сферу туризма она стала немного возобновляться. Однако пока обороты не вернулись в норму.

Какие страны пострадали больше

Мексика

Самой уязвимой оказалась В Мексике зафиксировано всего более 439 тысяч заражений. В Испании - 335,6 тысяч человек c Covid-19, а в Италии - 248 тысяч., ведь 15,5% ее ВВП зависит от индустрии путешествий и туризма.

Италия и Испания

Далее следуют Испания и Италия. В прошлом году их доходы от туризма составили: 14,3% в ВВП Испании и 13% в ВВП Италии. В этом году их затронул кризис из-за самых высоких показателей смертности от коронавируса среди стран Европы.

Европа

Другие европейские государства, где много зараженных, также пострадали от недостатка туристов. В частности, Франция, Греция, Германия и другие.

Заболеваемость коронавирусом в мире

Согласно с обнародованными данными ресурса worldometers.info, всего в мире по состоянию на 3 августа зарегистрировано 18 миллионов 252 тысячи 851 случай заболевания коронавирусом. Умерли 693 117 человек. Но также сумели побороть болезнь 11 миллионов 455 тысяч 780 людей.

В Мексике зафиксировано всего более 439 тысяч заражений. В Испании - 335,6 тысяч человек c Covid-19, а в Италии - 248 тысяч.