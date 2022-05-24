По мнению мировых бизнес-лидеров, Украина-одна из стран с наибольшим потенциалом развития в строительной сфере.
В ближайшие три года инвестиции в строительную сферу Украины могут составить до $2 млрд. А уже через 5-7 лет ежегодный размер иностранных инвестиций вполне реально увеличить до $10 млрд.
Такое мнение по результатам Всемирного форума глобальных инвестиций и устойчивого развития (CC Forum Monaco "Global Investment in Sustainable Development") выразил основатель и президент девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.
По его словам, участники форума оценили инвестиционный потенциал украинской строительной отрасли минимум в $50 млрд.
Он отметил, что мощных иностранных инвесторов интересует прежде всего создание новых заводов и производственных мощностей, участие в крупных инфраструктурных проектах и реализация проектов в сегментах коммерческой и жилой недвижимости.
"Мировой бизнес положительно оценивает начатые реформы в строительной сфере Украины. Однако главным мерилом станет не только номинальное реформирование, а его реальная эффективность. Участники форума прогнозируют, что Украина ближайшие три года способна привлечь до $2 млрд с ежегодной прогрессией до 20%", – подметил Кодецкий.
То есть, добавляет эксперт, уже через пять-семь лет ежегодный размер иностранных инвестиций вполне реально увеличить до $10 млрд", – подчеркнул эксперт.
В свою очередь управляющий партнер объединения девелоперов жилой недвижимости Red Community Татьяна Шульга-Забельська отметила, что мировые бизнес-лидеры почти единодушно считают Украину одной из стран с наибольшим потенциалом развития, а значит – привлекательной для долгосрочных инвестиций.
Она считает, что при условии успешного завершения строительной реформы в 2022-2024 гг. иностранные инвестиции в строительную сферу Украины могут вырасти до $300-500 млн.
По ее мнению, большинство инвестиций, а это более 40%, придется на развитие масштабных проектов по созданию технопарков и мощностей для производства современных строительных материалов.
Около 35% привлеченных средств может пойти на инфраструктурные объекты, и 25% инвестиций будут касаться непосредственно проектов коммерческой и жилой недвижимости.
Валерий Кодецкий подчеркнул, что одним из важных направлений развития отечественного девелопмента может стать переориентация бизнес-процессов на создание высокотехнологичного замкнутого цикла производства современного строительного оборудования и материалов, соответствующих мировым трендам в экобезопасности и энергосбережения.
"Благодаря иностранным партнерам уже в течение 10 лет Украина может полностью обеспечить себя всем необходимым не только для развития строительной сферы, и способна выйти на новый технологический уровень. Речь идет прежде всего о налаживании производства строительных материалов благодаря внедрению энергосберегающих экологических технологий", – сказал он.
Налаживание высокотехнологичных процессов замкнутого производства позволит снизить себестоимость стройматериалов на 25-30%. Часть этих расходов может пойти на повышение качества проектов в различных сегментах недвижимости, подчеркнул эксперт.
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