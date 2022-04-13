Мировое производство автомобилей падает – основные причины

Мировое автомобильное производство сбавляет обороты. Об этом официально заявили эксперты по крупному производству. Причиной уменьшения количества производства стало отсутствие микрочипов, что не позволило выпустить свыше 5 млн единиц автомобильной техники.

Эксперты подсчитали — до конца 2021-го в мире с конвейера сойдут 74 миллиона 800 тысяч машин — и это на более чем 9% меньше, чем в прошлом году. А вот если бы полупроводников хватило всем, отмечают аналитики, мировой автопром бы изготовил до 80-ти миллионов экземпляров. И во втором полугодии ситуация может ухудшиться. За первые 5-ть месяцев 2021-го сектор нарастил 34% — но теперь темпы замедляются.

Недостаток полупроводников — основного сырья для изготовления микрочипов — продлится до начала 2023-го. Потом ждут проблемы в цепочках поставок другого важного компонента — аккумуляторных элементов для электромобилей. Ведь текущие темпы производства литий-ионных батарей не могут удовлетворить спрос, который постоянно растет.

Напомним, что в Ассоциации автопроизводителей Украины сообщают о росте производства автомобилей в мае текущего года.