«Мироновский хлебопродукт» подозревают в финансовых махинациях

Чиновники «МХП» намеренно уклонялись от уплаты налогов и сборов. Голосеевский районный суд продолжает расследование кредитно-налогового дела агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт».
В частности, правонарушители заключали фиктивные кредитные договоры с кипрской компанией «Эледем Инвестментс Лимитед». Таким образом, в течение 2017-2019 годов на счета компании было выведено 16 миллиардов гривен по нулевой ставке налога на прибыль.
Кроме этого, установлено, что агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» заключил с кипрской компанией два соглашения о ссуде. Проценты по договорам выплачиваются по настоящее время.
Для продолжения расследования следователи должны провести судебную экономическую экспертизу и определить размер ущерба.
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