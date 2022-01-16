«Мироновский хлебопродукт» подозревают в финансовых махинациях

12:50 13 Январь Киев, Украина

Чиновники «МХП» намеренно уклонялись от уплаты налогов и сборов. Голосеевский районный суд продолжает расследование кредитно-налогового дела агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт».



В частности, правонарушители заключали фиктивные кредитные договоры с кипрской компанией «Эледем Инвестментс Лимитед». Таким образом, в течение 2017-2019 годов на счета компании было выведено 16 миллиардов гривен по нулевой ставке налога на прибыль.



Кроме этого, установлено, что агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» заключил с кипрской компанией два соглашения о ссуде. Проценты по договорам выплачиваются по настоящее время.



Для продолжения расследования следователи должны провести судебную экономическую экспертизу и определить размер ущерба.