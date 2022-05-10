Минздрав Украины о подробностях закупки мед. препаратов в 2021 году

Благодаря проведенным аукционам на централизованную закупку мед.препаратов, Минздрав сэкономил 460 млн грн.
В январе-июле текущего года госпредприятие "Медзакупки Украины" заключило договоры на централизованную закупку 105 препаратов на сумму 716 млн грн, а по 103 позициям уже проведены аукционы. По остальным 394 наименованиям продолжаются тендерные процедуры, сообщила пресс-служба Минздрава.
По результатам уже проведенных аукционов общая сумма предложений победителей составила 1,5 млрд грн. При этом в ходе торгов уже удалось сэкономить 457 млн грн, или 24% от ожидаемой стоимости – 1,9 млрд грн.
Кроме того, в министерстве отметили, что победителями аукционов являются международные и украинские производители, а также поставщики.
"Наблюдаем высокую заинтересованность в процедурах и конкурентную рыночную борьбу, в результате чего обеспечивается снижение цен", – указали в Минздраве.
Все компании проходят проверку. Так, в этом году отдел антикоррупционной деятельности проверил и квалифицировал 156 уникальных поставщиков.
Напомним, за пять лет использования системы закупок Prozorro государственные, коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн от суммы, которую они планировали потратить на закупках.
В январе-июле текущего года госпредприятие "Медзакупки Украины" заключило договоры на централизованную закупку 105 препаратов на сумму 716 млн грн, а по 103 позициям уже проведены аукционы. По остальным 394 наименованиям продолжаются тендерные процедуры, сообщила пресс-служба Минздрава.
По результатам уже проведенных аукционов общая сумма предложений победителей составила 1,5 млрд грн. При этом в ходе торгов уже удалось сэкономить 457 млн грн, или 24% от ожидаемой стоимости – 1,9 млрд грн.
Кроме того, в министерстве отметили, что победителями аукционов являются международные и украинские производители, а также поставщики.
"Наблюдаем высокую заинтересованность в процедурах и конкурентную рыночную борьбу, в результате чего обеспечивается снижение цен", – указали в Минздраве.
Все компании проходят проверку. Так, в этом году отдел антикоррупционной деятельности проверил и квалифицировал 156 уникальных поставщиков.
Напомним, за пять лет использования системы закупок Prozorro государственные, коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн от суммы, которую они планировали потратить на закупках.
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