Минобороны ждет серьезная реорганизация к 2022 году

Министерство обороны ликвидирует к 2022 году 44 своих предприятия. Об этом заявила пресс-служба ведомства, описав план реорганизации и передачи в ФГИУ части предприятий.

На такие шаги идут согласно стратегии реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства. Планируется, что к этому времени 42 предприятия останутся в сфере управления оборонного ведомства, 40 из них - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а два - в Главном управлении разведки Министерства обороны. Там говорят, что предприятия, которые планируются к реорганизации важны, ведь способны эффективно работать для нужд Вооруженных Сил.

Известно, что другие предприятия передадут на приватизацию в Фонд госимущества. В ведомстве отметили, что уже издан приказ, которым регламентируются аспекты реформирования госпредприятий. Кроме этого, утвержден перспективный перечень субъектов госсобственности, которые задействованы в выполнении функций в рамках реформирования.