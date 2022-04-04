Минэкономики Украины: малая приватизация может значительно пополнить украинский бюджет

Пресс-служба Министерства экономики Украины сообщила, что малая приватизация в Украине по расчетам аналитиков может пополнить государственный бюджет на 1,67 млрд гривен. Сравнительно с прошлым годом – это в 4 раза больше.
В Минэкономики отмечают, что все это свидетельствует об оживлении экономики и высокий интерес инвесторов к приватизационных активов.
Напомним, ФГИУ перенес приватизацию «Одесского припортового завода» на 2022. Причину переноса дат приватизации ведомство не озвучило
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