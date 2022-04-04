Минэкономики Украины: малая приватизация может значительно пополнить украинский бюджет

Пресс-служба Министерства экономики Украины сообщила, что малая приватизация в Украине по расчетам аналитиков может пополнить государственный бюджет на 1,67 млрд гривен. Сравнительно с прошлым годом – это в 4 раза больше.

«Стартовая цена при приватизационных аукционов в среднем росла на 118,5%, в то время, как еще 2 года назад роста фактически не наблюдалось», - говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что все это свидетельствует об оживлении экономики и высокий интерес инвесторов к приватизационных активов.

Напомним, ФГИУ перенес приватизацию «Одесского припортового завода» на 2022. Причину переноса дат приватизации ведомство не озвучило