Минэкономики хочет поддержать производителей крафта

Пресс-служба Министерства экономики Украины планирует упростить получение разрешающих документов для производителей крафтовых спиртных напитков.

"Целью проекта закона является создание условий для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также стимулирование развития малого предпринимательства в этой сфере", - говорится в сообщении.

Законопроектом, в частности, предлагают:

отнести к малым производителей дистиллятов тех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство дистиллятов исключительно из собственного сырья и объем реализации готовых напитков в которых не превышает 10 тыс декалитров в год;

установить требования к материально-технической базы малых производителей дистиллятов и контроля за соблюдением установленных требований;

предоставить право субъектам хозяйствования, которые получили лицензию на производство дистиллятов, осуществлять оптовую торговлю ими без получения отдельной лицензии;

предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков, установленного для малых производителей дистиллятов.

"На сегодняшний день условия и стоимость получения разрешительных документов одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Этот проект закона подготовлен на запрос бизнеса и является продуктом сотрудничества с крафтовой производителями дистиллятов и спиртных напитков ", - добавили в Минэкономики.