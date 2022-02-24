Минагрополитики приступает к проекту орошения 4 млн га на юге Украины

В рамках реорганизации Государственного агентства водных ресурсов, функции в сфере мелиорации перешли к Министерству аграрной политики и продовольствия. Как заявил руководитель Минагрополитики Роман Лещенко, такой переход полномочий также связан с проектом ирригационной реформы.

«Мы забираем мелиорацию, орошение и дренаж по водному агентства, создаем нормативы под мелиорацию и запускаем проект орошения на юге Украины. Речь идет о 4 млн га, которые вследствие глобальных изменений климата очень сильно страдают», - рассказал Лещенко.

Он отметил, что в первую очередь проект касается Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

«Там в очень плачевном состоянии мелиоративные каналы. Сегодня, когда перекрыта вода в Крым, водный ресурс в канале надо направить на усиление сельского хозяйства. Если сейчас проведем ирригационную реформу, примем законы и дадим финансирования, сможем вдвое увеличить урожайность на юге Украины по отдельным культурам. И дать реально новый толчок для развития там сельского хозяйства. Это вообще следующий проект после земельной реформы», - подчеркнул министр.

Он привел данные, согласно которым в Запорожской области урожайность озимой пшеницы без орошения составляет 2,9 тонн с га, а с орошением - 6,3 тонн с га; урожайность подсолнечника 1,38 и 2,94 тонн с га; сои - 0,72 и 2,79 тонн с га; кукурузы - 4,68 и 9,52 тонн с га, соответственно.