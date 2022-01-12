Миллиардер Джек Ма - хозяин Alibaba под пятой Пекина

Руководящая партия Китая никому не позволит принизить власть страны. Так, после критических замечаний в свой адрес, Пекин буквально раздавил владельца крупнейшей интернет-империи, основателя Alibaba, миллиардера Джека Ма. С октября прошлого года один из богатейших жителей Азии почти не появлялся на публике. За это время он потерял статус самого богатого человека Китая и, вероятно, может лишиться своей бизнес-империи.

В один из самых ценных активов интернет-империи Джека Ма финансово-технологическую компанию Ant Group вмешалось государство, пишет авторитетное издание Financial Times.

Народный банк Китая решил передать под госконтроль данные о потребительском кредитовании Ant Group. Компания, которая получит данные, должна управляться бывшими руководителями регулятора, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Новая компания должна будет также работать с другими финансовыми организациями, которые конкурируют с Ant Group в сфере кредитования, такими как государственные банки.

Государственное вмешательство позволит удостовериться, что новый бизнес "полностью соответствует требованиям" китайского руководства, отметил источник издания, знакомый с позицией Пекина.

Как подчеркивает FT, госконтроль угрожает способности Ant собирать и анализировать информацию о ключевых секторах своего бизнеса, в том числе о потребительском кредитовании.

Дочерня компания Alibaba Ant Group управляет крупнейшей в Китае платформой мобильных платежей Alipay, через которую за 2020 год прошло около 18 триллионов долларов транзакций.

24 декабря 2020 года последовало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Чуть позже газета Wall Street Journal написала, ссылаясь на источники, что власти Китая решили "обуздать" Джека Ма и сократить масштабы его технологической и финансовой бизнес-империи.

В апреле текущего года власти Китая наложили на Alibaba рекордный для этой страны штраф в 2,78 милиарда долларов или четыре процента от выручки Alibaba в 2019 году (12 процентов от чистой прибыли в 2020 году), и компании, можно сказать, еще повезло: по закону КНР власти имели право наложить штраф до десяти процентов от объема годовой выручки.

Аналитики считают, что процесс против Alibaba и наложенный на компанию штраф являются показательными и свидетельствуют о намерении Пекина приструнить гигантов платформенной экономики, которые играют ведущую роль в потребительском секторе.

Как отмечает Le Temps, Джек Ма благодаря своим онлайн-магазинам, платежным и кредитным платформам за два десятилетия превратился в более могущественного игрока в бизнесе и в банковской сфере, чем Джефф Безос или Марк Цукерберг.

Если реструктуризация Ant завершится, как пишет FT, передачей всех данных о 700 миллионах клиентов в дочернюю компанию Центрального банка Китая, что равносильно национализации, то это станет поворотным моментом в стратегии цифрового развития китайских властей, считает Le Temps.