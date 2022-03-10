МИД составил список компаний, до сих пор функционирующих на российском рынке

МИД Украины обнародовал список компаний, решивших остаться на территории РФ.
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство на своей фейсбук-странице.
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство на своей фейсбук-странице.
К этому списку относятся, в частности, Huawei, Bosch, Herbalife, Ашан, Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer.
Ведомство также напоминает, что каждый поставляемый, производящий или продающий компания на российском рынке товар вносит свой вклад в военный бюджет. А он, как отмечает МИД, всегда являлся приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан.
Кроме того, украинские дипломаты призывают перечисленные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить работу в России, а ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотируют такие компании и их продукты.
За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей.
Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями.
Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями.
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