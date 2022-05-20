Международный туризм сократился на 72%

Туризм – одна из наиболее пострадавших сфер во время пандемии коронавируса. Согласно статистике Всемирной туристической организации ООН международный туризм снизился до уровня 1990 года. Согласно цифрам, поток туристов упал на 72% - на 900 млн туристов.

Известно, что пандемия COVID-19 привела к потере $ 935 млрд экспортных доходов от международного туризма. Это в 10 раз выше ущерба отрасли во время экономического кризиса 2009 года.

«Данные о расходах туристов по-прежнему свидетельствуют об очень слабом спросе на международные поездки. Однако на некоторых рынках, таких как США, Германия и Франция, в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления. Кроме того, спрос на внутренний туризм продолжает расти в России, Китае и других странах», — заявили в ООН.

Специалисты ожидают, что туризм частично восстановится ко второму полугодию 2021, однако для возвращения на докризисные показатели 2019 понадобится 2,5-4 года.

Напомним, что о катастрофической ситуации в культуре и туристической сфере Украины рассказал Александр Ткаченко, министр культуры нашей страны. Он же привел точные цифры: Украина за время с момента объявления карантина в марте потеряла около 83 миллиардов гривен. Это недополученный доход в сегменте культурного и туристического бизнесов.

Ранее сообщалось, что Международная организация «Всемирный совет по путешествиям и туризму» (WTTC) призвала правительства всех стран отменить жесткий карантин и снять ограничения на въезд туристов даже из регионов, где пандемия COVID-19 особенно сильна.