Международный розыск экс-главы банка Украины

Службой ГФС собрано достаточно доказательств подтверждающих безоговорочное причастие экс-главы коммерческого банка к хищению и легализации пол миллиарда гривен.
Государственная фискальная служба объявила в международный розыск через Интерпол бывшего главу банка из-за растраты полмиллиарда гривен. Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
"Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими лицами того же банка. В течение 2014 года они кредитовали подконтрольных субъектов хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а потом 174,5 млн грн легализовали, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий", - сообщил Мельник.
Отмечается, что следователи ГФС собрали качественную доказательную базу, подтверждающую совершение указанного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово-хозяйственной документацией и показаниями свидетелей.
Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование по данному делу. Следствие продолжается.
Государственная фискальная служба объявила в международный розыск через Интерпол бывшего главу банка из-за растраты полмиллиарда гривен. Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
"Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими лицами того же банка. В течение 2014 года они кредитовали подконтрольных субъектов хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а потом 174,5 млн грн легализовали, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий", - сообщил Мельник.
Отмечается, что следователи ГФС собрали качественную доказательную базу, подтверждающую совершение указанного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово-хозяйственной документацией и показаниями свидетелей.
Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование по данному делу. Следствие продолжается.
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