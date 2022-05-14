Международный арбитраж признал право Украины на запрет экспорта леса

09:48 13 декабря Киев, Украина

Вопрос о масштабной вырубке карпатских лесов уже давно обсуждается на всех ступенях власти. Долгие годы хищническая вырубка лесов продолжалась благодаря высокому спросу на нашу древесину за рубежом. В результате, от наводнений и селевых потоков народ и хозяйства страны терпят огромный ущерб.

Наконец, Международная арбитражная группа признала право Украины ограничивать экспорт леса. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

"Арбитраж по лесу вынес свое решение по запрету экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 года признан судом полностью правомерным", - написал Тарас Качка.

Он отметил, что при этом арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС.

По словам Качки, хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорит исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

"Как ни странно главной причиной того, что мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015, стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национанальным производителям, а не о защите леса. Поэтому, уважаемые депутаты, будьте аккуратны в объяснении своих законодательных инициатив", - написал торгпред Украины.

По его словам, решение арбитров дает Украине широкую свободу выбора мер исполнения решения. Однако, первым шагом должно стать одобрение Закона Украины «О рынке древесины», создание нормального рынка внутри Украины и регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен убедить Киев разрешить экспорт леса. В ЕС считают, что украинский мораторий на экспорт леса-кругляка противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, несмотря на запрет, украинский лес продолжали вывозить в ЕС.