Металлургический комбинат «Днепроспецсталь» увеличил обороты

Согласно цифрам, которые представила пресс-служба Металлургического комбината «Днепроспецсталь», обороты производства предприятия увеличились. Так, за период январь-ноябрь 2020 года повысилось производство стали. Также, увеличилось производство проката на 1,4% - до 141 тысяч тонн.

Выпуск стали за 11 мес. вырос на 2,5%, до 205 тыс. т. В целом за ноябрь «Днепроспецсталь» произвела 21 тыс. т стали и 13 тыс. т проката.

«Днепроспецсталь» – единственный производитель сортовой нержавеющей стали в Украине. Компания выпускает сортовой прокат и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной стали, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. Завод экспортирует продукцию в 60 стран мира.

74,6% акций предприятия принадлежит трем кипрским компаниям: Wenox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%) и Boundryco Ltd (11%). СМИ связывают их с группой «Приват».