Металлургические предприятия Украины увеличили экспорт черных металлов

12:14 03 Январь Киев, Украина

Украина наращивает экспорт черных металлов. Прибыль с продаж выросла на 81,4% до 14 миллиардов долларов США, как гласят данные рынка.



В 2021 году из Украины было экспортировано 19,63 миллиона тонн черных металлов на сумму 13,9 миллиарда долларов США.



В аналогии с 2020 годом, рост экспортных поставок в физическом измерении вырос на 6,1%, в денежном – рост поступления валютной выручки составил 81,4%.



При этом экспорт передельного чугуна равняется 3236,0 тысячам тонн (+4,2%) и полуфабрикатов (квадратной заготовки, слябов и т.п.) – 6776,7 тысячам тонн (-9,5%).