Мелитопольский завод “Рефма” превратят в сеть индустриальных парков

Холдинг Isatex Invest Group (Мелитополь Запорожской обл.) приступил к созданию в Украине обширной сети из более 10 индустриальных парков. Началом проекта стал первый ИП “Мелитополь”, который создан на территории бывшего завода “Рефма”, сообщил и.о. директора Isatex Invest Group Алексей Фокарди.

“Принято решение о создания сети индустриальных парков — уже есть земельные участки: в Запорожье 17 га, и мы уже начали работу, в Синельниковском районе Днепропетровской области разрабатываем 29 га, в Киевской области — 21 га, то есть в планах как бы создать сеть с юга на северо-запад по диагонали, 10+ индустриальных парков”, — сообщил он в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro.

В настоящее время группа продолжает разработку проекта ИП в Мелитополе.

“Это проект реновации бывшего завода на 84 тыс. кв. м, уже создано более 700 рабочих мест, заходят новые резиденты, мы их сопровождаем, получили за три года отличный опыт по формату управляющей компании”, — отметил Фокарди.

По его словам, для создания сети современных индустриальных парков компания изучает лучшие практики в Азии, Европе, Северной Америке, а также получает знания и рекомендации от своего представительства в Канаде.

По информации на сайте Isatex Invest Group, он более 15 лет строит коммерческую недвижимость в Украине и других странах. На сегодня холдинг состоит из 21 компании, охватывающих несколько индустрий, преимущественно — в сфере строительства, производства, консалтинга, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства.

С 2013 года холдинг расширил деятельность на международный уровень, основав бизнес в Латвии и канадской провинции Онтарио.

ИП “Мелитополь” создан в 2018 году, инициатор и управляющая компания — ООО “Изатекс-Индастри”. Парк состоит из нескольких секторов — промышленного, логистического, делового, агроперерабатывающего и зоны социальных и культурных проектов.

Согласно концепции, запланированные инвестиции — 250 млн грн, создание 2 тыс. рабочих мест в течение трех лет.

Площадь парка — 16,3+10 га, участки гринфилд (”зеленая зона”) и браунфилд (промышленная зона).

В настоящее время на территории парка созданы линия разлива подсолнечного масла, производство круп, работает логистический терминал “Новой почты”, металлообрабатывающие предприятия, производство комплектующих для сельхозтехники, а также бизнес-центр, складские помещения, солнечная электростанция мощностью 3 МВт.

В числе перспективных проектов — создание экспоцентра, центра IT и креативных индустрий, создание овощехранилища, ТЭС и тепличного комплекса, запуск маршрута городского транспорта до ИП, создание зон отдыха, фуд-зоны, дополнительных паркингов.