Мелитопольский завод “Рефма” превратят в сеть индустриальных парков

Холдинг Isatex Invest Group (Мелитополь Запорожской обл.) приступил к созданию в Украине обширной сети из более 10 индустриальных парков. Началом проекта стал первый ИП “Мелитополь”, который создан на территории бывшего завода “Рефма”, сообщил и.о. директора Isatex Invest Group Алексей Фокарди.
В настоящее время группа продолжает разработку проекта ИП в Мелитополе.
По его словам, для создания сети современных индустриальных парков компания изучает лучшие практики в Азии, Европе, Северной Америке, а также получает знания и рекомендации от своего представительства в Канаде.
По информации на сайте Isatex Invest Group, он более 15 лет строит коммерческую недвижимость в Украине и других странах. На сегодня холдинг состоит из 21 компании, охватывающих несколько индустрий, преимущественно — в сфере строительства, производства, консалтинга, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства.
С 2013 года холдинг расширил деятельность на международный уровень, основав бизнес в Латвии и канадской провинции Онтарио.
ИП “Мелитополь” создан в 2018 году, инициатор и управляющая компания — ООО “Изатекс-Индастри”. Парк состоит из нескольких секторов — промышленного, логистического, делового, агроперерабатывающего и зоны социальных и культурных проектов.
Согласно концепции, запланированные инвестиции — 250 млн грн, создание 2 тыс. рабочих мест в течение трех лет.
Площадь парка — 16,3+10 га, участки гринфилд (”зеленая зона”) и браунфилд (промышленная зона).
В настоящее время на территории парка созданы линия разлива подсолнечного масла, производство круп, работает логистический терминал “Новой почты”, металлообрабатывающие предприятия, производство комплектующих для сельхозтехники, а также бизнес-центр, складские помещения, солнечная электростанция мощностью 3 МВт.
В числе перспективных проектов — создание экспоцентра, центра IT и креативных индустрий, создание овощехранилища, ТЭС и тепличного комплекса, запуск маршрута городского транспорта до ИП, создание зон отдыха, фуд-зоны, дополнительных паркингов.
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