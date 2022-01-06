Мастерицы крафтовых продуктов создали сообщество She Farms

15:58 06 Январь Киев, Украина

Мастерицы крафтовых продуктов со всей Украины, прошедшие обучение в школе GESI, организованной при поддержке программы USAID, объединились в в сообщество She Farms.





В настоящее время сообщество объединяет около двадцати женщин. Они производят крафтовые продукты – мед, шоколад, пастилу, сыры, другие вкусности. Часть женщин – постоянные участницы фестиваля Local Farmer Fest, который два года подряд проводит проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" в Бердянске и Мариуполе.



К праздникам женщины предлагают клиентам несколько видов подарочных наборов. В их состав входят мед, шоколад, пастила, соус, вяленые сливы, сухофрукты и другие вкусности. Женщины -фермеры и предприниматели из Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской и Полтавской областей популяризируют женское предпринимательство, экологичные товары, а к праздникам предлагают подарочные боксы.В настоящее время сообщество объединяет около двадцати женщин. Они производят крафтовые продукты – мед, шоколад, пастилу, сыры, другие вкусности. Часть женщин – постоянные участницы фестиваля Local Farmer Fest, который два года подряд проводит проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" в Бердянске и Мариуполе.К праздникам женщины предлагают клиентам несколько видов подарочных наборов. В их состав входят мед, шоколад, пастила, соус, вяленые сливы, сухофрукты и другие вкусности.

“В нашем сообществе несколько женщин-пчеловодов, которые производят мед и продукты из него, у каждой из нас разный продукт. Мы не создаем конкуренцию, наоборот – усиливаем друг друга. Например, я делаю мед с кизилом, другими добавками”, – рассказывает пчеловод из Запорожской области Наталья Губарева. Ее мед входит в состав подарочных наборов.

Владелец крафтовой мастерской шоколадных изделий ”МагНитт” из Запорожья Юлия Колесникова предлагает в наборах шоколад ручной работы. Он может быть черный, белый, розовый, с орешками, фруктами, перцем и даже солью.

"Я верю, что наше сообщество будет успешным и поможет каждой участнице продавать свою продукцию, продвигать собственную торговую марку", - говорит Юлия Колесникова. – Мне интересно было попробовать себя в кооперации с женщинами. Сейчас мы думаем, как дальше продвигать наше дело, наладить логистику и отправлять заказы клиентам”.

Женщины уже выполнили несколько заказов к новогодним праздникам. Сейчас думают, как дальше продвигать свое сообщество и производимую продукцию.