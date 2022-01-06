Мастерицы крафтовых продуктов создали сообщество She Farms

Мастерицы крафтовых продуктов со всей Украины, прошедшие обучение в школе GESI, организованной при поддержке программы USAID, объединились в в сообщество She Farms.
Женщины-фермеры и предприниматели из Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской и Полтавской областей популяризируют женское предпринимательство, экологичные товары, а к праздникам предлагают подарочные боксы.
В настоящее время сообщество объединяет около двадцати женщин. Они производят крафтовые продукты – мед, шоколад, пастилу, сыры, другие вкусности. Часть женщин – постоянные участницы фестиваля Local Farmer Fest, который два года подряд проводит проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" в Бердянске и Мариуполе.
К праздникам женщины предлагают клиентам несколько видов подарочных наборов. В их состав входят мед, шоколад, пастила, соус, вяленые сливы, сухофрукты и другие вкусности.
В настоящее время сообщество объединяет около двадцати женщин. Они производят крафтовые продукты – мед, шоколад, пастилу, сыры, другие вкусности. Часть женщин – постоянные участницы фестиваля Local Farmer Fest, который два года подряд проводит проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" в Бердянске и Мариуполе.
К праздникам женщины предлагают клиентам несколько видов подарочных наборов. В их состав входят мед, шоколад, пастила, соус, вяленые сливы, сухофрукты и другие вкусности.
Владелец крафтовой мастерской шоколадных изделий ”МагНитт” из Запорожья Юлия Колесникова предлагает в наборах шоколад ручной работы. Он может быть черный, белый, розовый, с орешками, фруктами, перцем и даже солью.
Женщины уже выполнили несколько заказов к новогодним праздникам. Сейчас думают, как дальше продвигать свое сообщество и производимую продукцию.
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