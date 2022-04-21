Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей

15:47 24 ноября Киев, Украина

Рейтинг миллиардеров поменялся, Илон Маск обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса и стал вторым самым богатым человеком в мире, еще каких-то $54 млрд и Маск станет №1.

Теперь богаче Маска в мире только один человек – глава Amazon Джефф Безос. Его состояние за 2020 год выросло более чем на $67 млрд и составляет сейчас $182 млрд.





Состояние Маска на данный момент составляет $128 млрд, то есть от первой позиции в рейтинге его отделяют $54 млрд.

В 2019 году Маск находился на 35-м месте в рейтинге, однако скачок стоимости акций Tesla, составивший 520% с начала 2020 года, увеличил его состояние более чем на $100 млрд. В понедельник, 24 ноября, акции Tesla подорожали на 6,6%, до рекордных $521,85.



На третьем месте в рейтинге находится основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертом – французский магнат Бернар Арно, возглавляющий группу LVMH, на пятом – глава Facebook Марк Цукерберг.