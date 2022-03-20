Малый и средний бизнес в Украине сокращается

Украинский бизнес понес серьезный ущерб после карантина и экономического кризиса. Не все владельцы среднего и малого бизнеса смогли продолжить деятельность, а 600-700 тысяч предпринимателей и вовсю закрылись.

Так, количество безработных при этом выросло до 2-2,2 млн украинцев. Исследования социологов показали, что 5,1-5,5 млн человек после начала карантина были вынуждены уйти в отпуск.

Известно, что народные депутаты планируют закрепить официальное понятие «стажировка» для субъектов малого и среднего бизнеса. По мнению авторов нового законопроекта, это поможет создать новые рабочие места, защитить права налогоплательщиков, урегулировать сферы трудовых отношений в секторе малого и среднего предпринимательства.

Следует отметить, что согласно новому законопроекту, оплата труда за время стажировки устанавливается в договоре о стажировке и не может быть ниже размера минимальной заработной платы. На правоотношения относительно стажировки лиц на субъектах малого предпринимательства распространяется законодательство о труде, кроме требования, установленной частью 3 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, которая связана с пандемией коронавируса, режим чрезвычайной ситуации в стране продлен украинским правительством до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что по информации электронной системы «Дія», в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который разрешит электронное резидентство в стране для иностранных граждан.