Малый и средний бизнес может брать стажеров по договору

Внесены новые поправки в законопроект №4266, ведь народные избранники поняли, что малый и средний бизнес просто не сможет вытянуть уровень штрафов за официально не оформленных работников.

Проект «О внесении изменений в Закон Украины «О занятости населения» (№4266), хотя и представляется как стимул для создания новых рабочих мест, на самом деле делает возможным субъектам малого предпринимательства нанимать временных работников без оформления.

Точнее, оформляться правоотношения стажировку будут приказом работодателя и договором. Однако о таких трудовые отношения не нужно будет извещать налоговиков.

В то же время оговорено, что стажировка не должно длиться больше месяца, а повторное на том же предприятии - запрещается. Впрочем, такой договор можно просто держать в ящике и ежемесячно обновлять - на случай визита проверяющих. Также важно, чтобы стажер не обмолвился, что работает уже не первый месяц.

Поскольку государство особо не переживает за судьбу тех, кто остался без работы из-за карантина, это хоть как-то поддержит и малый бизнес, и граждан. Особенно когда нужно найти временную замену работнику, который подхватил вирус. Разве что будет построено чуть меньше дорог из-за непоступления налогов.