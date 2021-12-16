Малый и средний бизнес: изменения в Трудовом кодексе

Украинский бизнес в 2021 году потерпит серьезные изменения. В частности, правительство рассматривает изменение трудового законодательства. Точнее – его упрощение для малого и среднего бизнеса.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта, провел заседание Национального совета реформ, где рассмотрели вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса с количеством работников до 250 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В частности, предлагается введение договорного режима взаимоотношений между работодателем и работниками, облегчит работодателям ведения кадровых вопросов, ведь большинство из них будет урегулирована трудовым договором. Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных лиц и уменьшению «теневой» занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту. Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.