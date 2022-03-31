Малому аграрному бизнесу нужны готовые бизнес-модели

Аграриям необходимо переквалифицироваться и стать более конкурентоспособными. Такое мнение высказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов. Готовые бизнес-модели помогут при открытии рынка земли малым фермерам – таково мнение эксперта.

«Малые фермеры часто занимаются зерновым хозяйством на 50-200 га земли. В этом сегменте они полностью проигрывают в конкуренции со средними хозяйствами, и уж тем более холдингами», — отмечает он.

Вместо этого, малые фермеры очень эффективны в садоводстве, ягодоводстве, тепличном хозяйстве.

«Никто не сможет конкурировать с производителем, который находится рядом со своим полем, может быстро, без посредников принимать решения, и так же быстро ликвидировать возникшие проблемы», — говорит Соколов.

Перепрофилироваться на такую деятельность непросто. К примеру, инвестиции в гектар ягодной плантации в несколько раз превышают ожидаемую стоимость гектара земли.

«Очевидно, необходимо продумать и внедрить программы, которые бы позволяли фермерам получить доступ к готовым просчитанным бизнес-моделям — на примере франшиз. И обеспечить под это кредитование», — считает Соколов.

Здесь встает вторая проблема — большое количество мелких фермеров работают в тени, частично или полностью. В «серой» обработке находится 30-35% земли.