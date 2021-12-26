Мoderna вынужденно сократит производство и поставки вакцины против коронавируса

09:40 17 Апрель Киев, Украина

Выпуск вакцины – процесс довольно сложный для любого фармацевтического производителя. В условиях глобального коронакризиса на производство влияют множество факторов. Как результат - американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз своей вакцины против коронавируса, чем планировала.

"Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию", - сообщили в компании. В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.



"Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, в европейской цепочке поставок наблюдается дефицит ранее запланированных доз", - цитирует заявление компании газета.

Чтобы обеспечить стабильные поставки в "кратчайшие сроки", компания работает со своим партнером - швейцарским производителем Lonza, а также находится "в тесном контакте со всеми правительствами", говорится в ее заявлении.

"Производство вакцин - крайне сложный процесс, и на нестабильность поставок повлиял ряд факторов, в том числе касающихся человеческих и материальных ресурсов", - добавили в Moderna.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС не будет продлевать контракты с AstraZeneca и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса. Брюссель намерен в дальнейшем сделать упор на закупку вакцин Pfizer и Moderna.