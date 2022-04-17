Лужанский спиртзавод продали за 21 млн гривен

Итоги аукциона на "ProZorrо.Продажи" доступные на сайте зафиксировали, что Лужанский спиртовой завод ГП "Укрспирт" (Черновицкой обл.) был продан за 21 миллион гривен. Новым владельцем предприятия стало ООО "Агро Бизнес Вип" (Винницкой обл.).

Заявку на участие подало три компании, стартовая цена на повторном аукционе с понижением цены составляла 8,66 млн грн (при первом аукционе Лужанского спиртзавода она составляла 17,32 млн грн).

Объект расположен в Черновицкой области: Кицманский р-н, пгт Лужаны, ул.Центральная, 53. Суточная мощность производства – 3 тыс. дал. Тип производимой продукции - технические жидкости (растворители). Год основания – 1910, модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Агро Бизнес Вип" является Ирина Марчук и компания Quality M&D (США). Собственником последней выступает Дмитрий Дружинский. "Агро Бизнес Вип" специализируется на неспециализированной оптовой торговле.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано девять заводов ГП "Укрспирт". Один аукцион не состоялся, он выставлен на повторные торги со снижением стартовой цены.

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".