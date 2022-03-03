Лоукостер Eurowings с сентября запускает рейсы в Украину

06:44 04 Июнь Киев, Украина

Как стало известно вчера, 3 июня, перед украинскими авиапассажирами открывается возможность прямого перелета в Германию на самолетах авиакомпании Eurowings. О качестве обслуживания на рейсах Eurowings можно судить по тому, что этот лоукостер является одним из дочерних подразделений Lufthansa Group. Немецкая бюджетная авиакомпания с 1 сентября запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Указано, что авиакомпания будет выполнять рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из Германии запланирован в 11:30 (по местному времени), прилет в Киев – в 15:10 (по местному времени).

Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев стартует от 39,99 евро в одну сторону по тарифу Basic.

Напомним, три года назад Lufthansa передумала заводить в Украину лоукостера Eurowings. Тогда планировалось открыть рейсы по маршруту Киев-Берлин.