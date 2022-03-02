Лоукостер Flynas открывает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию

Украина продолжает расширять свои авиасвязи с различными странами,открывая всё новые маршруты для перевозки пассажиров. По сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины в Facebook от 31 мая, новая авиакомпания-лоукостер Flynas выходит на украинский рынок и будет осуществлять прямые рейсы в Саудовскую Аравию.
Flynas – ведущий лоукостер в Саудовской Аравии, авиапарк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавался лучшим лоукостом на Ближнем Востоке, рассказали в министерстве.
Ранее прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией не было. Из Киева практически в любой город Саудовской Аравии можно долететь с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Каире и Шардже, сказано на сайте Kiev.Aero.
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