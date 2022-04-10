Локдаун в Украине может снизить ВВП на 1%

Состояние экономики Украины может значительно ухудшиться. Продление «карантина выходного дня» будет стоить Украине 1% ВВП, что в цифровом эквиваленте равняется 1 млрд долларов.

Так, по словам финансиста, продолжение "локдауна" выходных может "отнять" у ВВП страны 1% - 1 млрд долларов, что составляет почти 30 млрд гривен.

Введение "карантина выходного дня" может повлиять и на валютный рынок.

"Относительно коронавируса и тех мер, которые сейчас применило правительство, то есть закрыло почти весь бизнес в выходные дни - конечно, это очень негативно повлияет на ВВП страны. Я думаю, что если такие меры продержатся до 1 января, это будет стоить стране 1% ВВП. Если посчитать в долларах, то это больше 1 млрд долларов мы потеряем. Это означает, что это также может негативно влиять на курс гривны", - отметил финансист Александр Савченко.

Валовой внутренний продукт (ВВП) - один из важнейших показателей развития экономики, составляет суммарную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных экономическими резидентами страны на ее территории за определенный период.