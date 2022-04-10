Локдаун в Украине может снизить ВВП на 1%

Состояние экономики Украины может значительно ухудшиться. Продление «карантина выходного дня» будет стоить Украине 1% ВВП, что в цифровом эквиваленте равняется 1 млрд долларов.
Так, по словам финансиста, продолжение "локдауна" выходных может "отнять" у ВВП страны 1% - 1 млрд долларов, что составляет почти 30 млрд гривен.
Введение "карантина выходного дня" может повлиять и на валютный рынок.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - один из важнейших показателей развития экономики, составляет суммарную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных экономическими резидентами страны на ее территории за определенный период.
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