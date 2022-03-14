Локдаун для бизнеса. Новую волну карантина переживут не все

В мире продолжается ввод локдауна в отдельных городах и регионах. Украина, скорее всего, не станет исключением. 21 октября в стране зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 6 719 случаев.
Кабмин уходит на карантин
В среду Кабмин принял решение перейти на удаленный режим работы с понедельника, 26 октября, в связи с распространением пандемии коронавируса. Это стало косвенным подтверждением слухов о том, что власти ждут только местных выборов 25 октября, чтобы сразу после их проведения ввести локдаун – закрытие страны на полный карантин подобно тому, которое состоялось весной.
Туризм
В случае полного закрытия страны от внешнего мира в первую очередь, полагают эксперты, пострадает туризм. С весны этот вид бизнеса практически "лег" и до сих пор так и не пришел в себя. Последствия второго удара сложно предугадать, но украинцы уже к нему готовятся.
На втором месте под ударом оказывается сфера общепита – в первую очередь ресторанный бизнес, тесно связанный как с международным, так и с внутренним туризмом. При этом он до сих пор переживает кризис после удара первого локдауна, последствия которого расходятся, как круги по воде.Какие негативные последствия принесет локдаун 2.0, эксперты пока не торопятся прогнозировать. Грядущее закрытие ресторанов неизбежно в любом случае, так как продолжают выбывать слабые, а выживают на рынке только те заведения, которые сегодня прибыльны.
Микробизнес
Закрытие экономики, всеобъемлющее закрытие предприятий и уход населения на самоизоляцию бьет по бизнесу, в первую очередь малому, который очень уязвим и зависит от торговли и покупательской способности населения.Еще хуже придется микробизнесу – реализаторам на рынке, продавцам в киосках, чей порог выживаемости – 1 месяц. По сути, это даже и не бизнес в его классическом понимании, говорят эксперты, а самозанятые лица, которые фактически просто обеспечивают себе зарплату. После первого локдауна, например, говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, на 30% сократилась сфера услуг.
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