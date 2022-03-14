Локдаун для бизнеса. Новую волну карантина переживут не все

В мире продолжается ввод локдауна в отдельных городах и регионах. Украина, скорее всего, не станет исключением. 21 октября в стране зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 6 719 случаев.

Кабмин уходит на карантин

В среду Кабмин принял решение перейти на удаленный режим работы с понедельника, 26 октября, в связи с распространением пандемии коронавируса. Это стало косвенным подтверждением слухов о том, что власти ждут только местных выборов 25 октября, чтобы сразу после их проведения ввести локдаун – закрытие страны на полный карантин подобно тому, которое состоялось весной.

"Во всем мире к этому относятся очень серьезно. Бельгия, Чехия уже закрылись. Великобритания закрывает целые регионы. Испания закрыла Валенсию и Барселону. И мы к этому сценарию, похоже, тоже идем. 6700 в сутки – это рекорд", – считает глава правления Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Туризм

В случае полного закрытия страны от внешнего мира в первую очередь, полагают эксперты, пострадает туризм. С весны этот вид бизнеса практически "лег" и до сих пор так и не пришел в себя. Последствия второго удара сложно предугадать, но украинцы уже к нему готовятся.

"Все зависит от того, какие ограничения будут введены. Если закроют гостиницы, аэропорты, вокзалы, то весь туризм закончится. Сейчас уже планируют отдых только на сегодня-завтра, по сути планов отдыха нет. Если все закроют, то гулять и отдыхать можно разве что только в парках", – считает председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Рестораны

На втором месте под ударом оказывается сфера общепита – в первую очередь ресторанный бизнес, тесно связанный как с международным, так и с внутренним туризмом. При этом он до сих пор переживает кризис после удара первого локдауна, последствия которого расходятся, как круги по воде.

"По моим прогнозам, до конца года закроется 10% заведений из тех, кто выжили после первого локдауна. Многие бизнес-центры работают в неполную силу, сотрудники на работу не ходят, работают удаленно. Клиенты тех, кто работал на бизнес-ланчи, так и не вернулись. Выживают только те заведения, у кого постоянные клиенты", – рассказывает директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Какие негативные последствия принесет локдаун 2.0, эксперты пока не торопятся прогнозировать. Грядущее закрытие ресторанов неизбежно в любом случае, так как продолжают выбывать слабые, а выживают на рынке только те заведения, которые сегодня прибыльны.

Микробизнес

Закрытие экономики, всеобъемлющее закрытие предприятий и уход населения на самоизоляцию бьет по бизнесу, в первую очередь малому, который очень уязвим и зависит от торговли и покупательской способности населения.

Еще хуже придется микробизнесу – реализаторам на рынке, продавцам в киосках, чей порог выживаемости – 1 месяц. По сути, это даже и не бизнес в его классическом понимании, говорят эксперты, а самозанятые лица, которые фактически просто обеспечивают себе зарплату. После первого локдауна, например, говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, на 30% сократилась сфера услуг.