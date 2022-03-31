Лицензионное казино: перечень официальных компаний

В Украине с начала 2021 года активно выдаются лицензии на открытие официальных казино в гостиницах и онлайн. При этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подсчитывает доходы, которые компании приносят в украинский бюджет и прогнозируют, что это доходная статья.

Согласно новому закону о легализации азартных игр, который подписал президент Зеленский в августе прошлого года, в Украине теперь могут легально работать казино, залы игровых автоматов, онлайн-казино и букмекерские пункты. Для начала своей деятельности операторы азартных игр должны оплатить лицензии, стоимость которых варьируется в зависимости от типа игорного предприятия.

Наземные казино и залы игровых автоматов могут размещаться только на территории отелей категории 3-5 звезд, а до введения национальной системы онлайн-мониторинга все компании, которые владеют игровыми платформами в интернете, обязаны выплачивать тройную стоимость лицензии.

Главным барьером на пути запуска всех игорных предприятий остаются изменения в налоговый кодекс, а также вопросы сертификации оборудования и лицензирования его поставщиков.

Между тем, MYCnews собрал полный список компаний, которые уже получили лицензии на проведение различных видов игорной деятельности на территории Украины: