Леса в Украине практически не рентабельны

Рентабельность украинских лесхозов показала новый антирекорд: текущий показатель ниже 1%, что стало новым «достижением» страны за последние пять лет наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.Как указали в ведомстве, несмотря на текущий негативный результат главная цель страны заключается в повышении указанного значения до 5%.
Также указывается, что для хорошего результата в Украине уже стали осуществлять кадровые перестановки по всем областям государства.
Также есть и позитивные вести в отношении снижения вырубки украинских лесов. В частности масштабы этой деятельности снизились в Украине сразу на 46%.Напомним, что правительство Украины заявляет о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов.
До этого Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Кадровое решение было принято на внеочередном заседании правительства 2 июля
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