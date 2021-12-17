Леса в Украине практически не рентабельны

Рентабельность украинских лесхозов показала новый антирекорд: текущий показатель ниже 1%, что стало новым «достижением» страны за последние пять лет наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.Как указали в ведомстве, несмотря на текущий негативный результат главная цель страны заключается в повышении указанного значения до 5%.

Также указывается, что для хорошего результата в Украине уже стали осуществлять кадровые перестановки по всем областям государства.

«Мы уволили руководство 79 предприятий, в частности, двух областных управлений (Черниговского и Харьковского, на очереди решим вопрос по Закарпатской и Ивано-Франковском). Вместо этого мы заключили 41 контракт с новыми управленцами», — говорится в сообщении.

Также есть и позитивные вести в отношении снижения вырубки украинских лесов. В частности масштабы этой деятельности снизились в Украине сразу на 46%.Напомним, что правительство Украины заявляет о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов.

До этого Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Кадровое решение было принято на внеочередном заседании правительства 2 июля