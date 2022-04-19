Легализация игорного бизнеса продвигается медленно

Юрист Дмитрий Грищенко рассказал нашим журналистам, почему легализация игорного бизнеса в Украине замедлилась в темпе. Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" вступил в силу, однако не функционирует.

Он отметил, что перед принятием закона Верховная Рада и Кабинет Министров анонсировали ежегодный доход в казну государства от лицензирования игорного бизнеса в размере 4-6 млрд грн. Однако, пока такой строки доходов в Государственном бюджете на 2021 почему-то нет.