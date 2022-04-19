Легализация игорного бизнеса продвигается медленно
19:30 20 ноября Киев, Украина
Юрист Дмитрий Грищенко рассказал нашим журналистам, почему легализация игорного бизнеса в Украине замедлилась в темпе. Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" вступил в силу, однако не функционирует.
Он отметил, что перед принятием закона Верховная Рада и Кабинет Министров анонсировали ежегодный доход в казну государства от лицензирования игорного бизнеса в размере 4-6 млрд грн. Однако, пока такой строки доходов в Государственном бюджете на 2021 почему-то нет.
"Не сказал бы, что инвестор или оператор азартных игр сильно рвется открывать или лицензировать игорный бизнес из-за пандемии коронавируса. В некоторых случаях казино интегрировались в интернет и регистрируют серверы в наиболее удобных странах для такого рода бизнеса. Например, можно поставить серверы в Германии или в Бразилии, или любой другой стране. А уже на самой платформе выбирайте язык английский, португальский, русский, украинский, иврит. А вот поиграть офф-лайн в Украине пока нет возможности. Как по мне, то реализация закона идет медленными темпами и он пока не может полностью функционировать. Поэтому пока никто не приобрел ни одной лицензии", — объясняет юрист.
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