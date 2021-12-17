Легализация игорного бизнеса приостановлена

Согласно данным Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, назначенном на 21 июля, должна была рассматривать поправки в законопроект об легализации игорного бизнеса. Однако председатель ВР отказал народным депутатам в исправлении.
В нынешнем виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента игорный бизнес легализован не будет. Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"А сегодня только отмене постановления и отправления вето президента", - добавил он.
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