Легализация игорного бизнеса приостановлена

13:13 21 Июль Киев, Украина

Согласно данным Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, назначенном на 21 июля, должна была рассматривать поправки в законопроект об легализации игорного бизнеса. Однако председатель ВР отказал народным депутатам в исправлении.

В нынешнем виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента игорный бизнес легализован не будет. Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Похоже, что Председатель Парламента справедливо отказал всем желающим исправить сегодня закон об игорном бизнесе. Полностью поддерживаю такое решение, ведь на самом деле есть две совсем противоположные правки 772 и 723, обе набрали большинство голосов, то есть такое было желание законодателей. Но это означает, что в таком виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента (а это минимум сентябрь) игорный бизнес легализован не будет ", - написал нардеп.

"А сегодня только отмене постановления и отправления вето президента", - добавил он.