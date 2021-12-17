Легализация игорного бизнеса приостановлена

13:13 21 Июль Киев, Украина

Согласно данным Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, назначенном на 21 июля, должна была рассматривать поправки в законопроект об легализации игорного бизнеса. Однако председатель ВР отказал народным депутатам в исправлении.

В нынешнем виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента игорный бизнес легализован не будет. Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Фото: Председатель ВР отказал нардепам в правках

"Похоже, что Председатель Парламента справедливо отказал всем желающим исправить сегодня закон об игорном бизнесе. Полностью поддерживаю такое решение, ведь на самом деле есть две совсем противоположные правки 772 и 723, обе набрали большинство голосов, то есть такое было желание законодателей. Но это означает, что в таком виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента (а это минимум сентябрь) игорный бизнес легализован не будет ", - написал нардеп.

"А сегодня только отмене постановления и отправления вето президента", - добавил он.