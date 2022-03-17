Легализация игорного бизнеса пополнит бюджет - Зеленский

Владимир Зеленский рассчитывает на поступление в госбюджет 2021 года налогов от легализации игорного бизнеса. Примерная сумма дохода, какую он озвучил в послании в Верховную Раду, составляет около 5 млрд грн.

«По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса», - сказал президент.

14 июля парламент 248 голосами принял проект закона 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. На его рассмотрение во втором чтении понадобилось несколько заседаний, поскольку нардепы подали почти 3,5 тысячи поправок. 11 августа президент подписал закон.

После вступления закона в силу в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера. К азартным играм в казино парламент отнес рулетку, карточные игры (в частности покер) и в кости, а также игры на игровых автоматах. Букмекерская деятельность - это проведение паре (букмекерских паре и паре тотализатора).

«То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должен принести в бюджет 5 млрд грн», - добавил он.

Законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса Верховная Рада приняла 14 июля. Он легализует азартные игры, которые в Украине запрещены 11 лет. После вступления закона в силу в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.