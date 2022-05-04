Курс гривны на август

Американский банк Citi предоставил свое видение на курс валют в августе месяце. Как будет вести себя гривна в отношении доллара на конец месяца.
В Citi Украина считают, что в августе гривна продолжит укрепляться в отношении доллара. «Сезонное увеличение предложения валюты также приводит к плавному укреплению гривни, и мы ожидаем продолжения этого тренда до конца лета. Ожидаем, что курс до конца лета будет также в пределах 26,5 грн / $». Что будет c курсом гривни к доллару и евро — валютный прогноз на август рассказал руководитель валютно-финансового департамента Citi Украина Владислав Сочинский.
По словам Сочинского в июле нерезиденты-инвестора в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) заняли выжидательную позицию, больше реагируя на события глобальных рынков. «Местные игроки, включая экспортеров и импортеров, работали в обычном режиме. Из-за повышения учетной ставки на прошлой неделе на 0,5%, а также акцента на растущий риск инфляции появилось ожидание дальнейшего ужесточения монетарной политики. А это повышает доходность/привлекательность гривневых активов», — поделился он.
В Citi Украина считают, что в августе гривна продолжит укрепляться в отношении доллара. «Сезонное увеличение предложения валюты также приводит к плавному укреплению гривни, и мы ожидаем продолжения этого тренда до конца лета. Ожидаем, что курс до конца лета будет также в пределах 26,5 грн / $». Что будет c курсом гривни к доллару и евро — валютный прогноз на август рассказал руководитель валютно-финансового департамента Citi Украина Владислав Сочинский.
По словам Сочинского в июле нерезиденты-инвестора в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) заняли выжидательную позицию, больше реагируя на события глобальных рынков. «Местные игроки, включая экспортеров и импортеров, работали в обычном режиме. Из-за повышения учетной ставки на прошлой неделе на 0,5%, а также акцента на растущий риск инфляции появилось ожидание дальнейшего ужесточения монетарной политики. А это повышает доходность/привлекательность гривневых активов», — поделился он.
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