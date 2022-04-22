Курс биткоина взлетел выше отметки в $19 тысяч

22:09 24 ноября Киев, Украина

Спустя три года, биткойн установил очередной рекорд, по данным CoinDesk на вторник, 24 ноября курс на криптовалюту приблизился к историческому максимуму.



Криптовалюта торгуется сейчас в районе $19 385, это на 5,2% больше курса на закрытие предыдущего дня и очень близко к историческому максимуму в $19 783, зафиксированного в декабре 2017 года.



С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,7 раза, в том числе за последний месяц ее цена поднялась более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей, включая крупных инвесторов, что поддержало дальнейший рост покупок.



Ожидается, что рост стоимости биткоина продолжится, поскольку он используется в рамках хеджирования от инфляции, отмечает Trading Economics.



Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME во вторник растут на 5,5% - до $19 425.



Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткоин. В марте котировки падали до $3 867 - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии Covid-19.



В сентябре 2020 года курс биткоина заметно обвалился. Однако 21 октября его стоимость резко взлетела: криптовалюта прибавила 4% за сутки, и достигла 12 291 доллара за монету.