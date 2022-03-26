Кулеба призвал бойкотировать компании, сотрудничающие с Россией

Благодаря многим предприятиям и компаниям мира, которые прекратили свою работу на территории страны-агрессора, перестали поддерживать с Россией какие бы ни было экономические и финансовые отношения, удалось значительно ослабить военный потенциал, убивающий мирное население Украины.

К сожалению, для некоторых компаний «деньги не пахнут» и они готовы цепляться за свой бизнес скользкими от крови руками. Среди таких оказался и Auchan Holding.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает к бойкоту компаний, которые остались работать в России после начала войны.