Куда можно вложить деньги - Милованов

Бывший министр экономики Украины рассказал о том, куда в Украине можно вложить деньги. Тимофей Милованов, находящийся на посту советника руководителя Офиса президента, рекомендует не хранить деньги мертвым грузом, а вкладывать их для получения дивидендов.

«В наличности вообще деньги неправильно держать, это плохой актив. Если есть другие активы, которые приносят более 0%, то нужно инвестировать. Что есть в Украине? В Украине есть депозиты, ставки там сейчас уменьшены, но все равно это лучше, чем просто в гривне держать. Второе, есть ОВГЗ, заимствования правительства, там большие проценты, если у вас есть возможность, то нужно туда инвестировать... Часть я все равно оставлял бы в долларах или в евро, потому что есть определенный риск девальвации в Украине. Если у вас большие суммы, то можно на украинских биржах через брокеров покупать акции или украинских, или международных компаний», — сказал он.

А вот хранение сбережений в криптовалюте экс-министр раскритиковал.