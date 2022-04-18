Кубраков продал свою долю в компании

16:36 19 июля Киев, Украина

"Новоиспеченный" министр инфраструктуры Александр Кубраков принял решение уйти из бизнеса , которым занимался с 2016 года.



"Вместе с партнерами я основал свой бизнес в 2016 году. За короткий период компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью и ЖКХ услугах вышла на рынок более 10 городов Украины", – написал Кубраков.



Он уточнил, что в 2019 году, после принятия решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", он передал свою долю в компании в управление.



"В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", – сообщил министр.



Подготовка к соглашению о продаже доли продолжалась несколько месяцев и уже завершена.

Согласно записи в реестре деклараций от 14 июля 2021 года, Кубраков получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму 9,8 млн грн.



28 ноября 2020 года занимавший должность главы Укравтодора Александр Кубраков признался, что его месячный оклад составляет 24 000 грн.



20 мая 2021 года Верховная Рада назначила главу Укравтодора Александра Кубракова министром инфраструктуры.