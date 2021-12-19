Кто получит «карантинные» деньги – список

Кабинет Министров Украины ввел условия, при которых ФЛП и бюджет может получить материальную помощь в размере 8 000 гривен. Напомним, что это касается лишь тех регионов, которые официально являются «красными». Также, Кабмином был обновлен список всех видов экономической деятельности, работники которой могут рассчитывать на «карантинные выплаты»

Согласно постановлению №329, опубликованному пресс-службой Кабмина, на денежную помощь от государства могут претендовать ФОПы и наемные работники в «красных» зонах карантина, имеющие отношение к таким видам экономической деятельности: