Крупные сети АЗС снизят цены на автогаз и бензин по требованию АМК

Проверки и анализ данных, проведенные Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), помогли выявить грубые нарушения в формировании декабрьских (2020 года) цен на автогаз и бензин крупными розничными сетями АЗС.

В АМКУ уверены, что в конце 2020 года крупные розничные сети АЗС необъективно повысили цены на бензин и газ. Обязательные рекомендации по пересмотру в сторону снижения стоимости топлива от Антимонопольного комитета получили: Shell, Ukrnafta, БРСМ, UPG, WOG, Avantage-7, OKKO, AMIK, Socar и Glusco.

Регулятор предлагает данным сетям установить розничные цены на дизельное топливо, СУГ и высокооктановые бензины на уровне, который отвечал бы объективной ситуации на рынке.

«Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого «обратного» процесса не происходит», – говорится в обращении АМКУ.

В Антимонопольном регуляторе добавили, что несмотря на то, что с 12 марта текущего года европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины показали тенденцию к снижению, но владельцы АЗС продолжили повышать цены.

Ранее стало известно, что на украинских АЗС появился дешевый бензин, но не все автолюбители знают, как отличить подделку.