Крупные производители черешни могут потерять из-за дождей от 80% урожая

08:27 03 Июнь Киев, Украина

Проливные дожди, которые не один день заливают Украину, приносят сельхозкультурам не только влагу, но и большую угрозу. Так, дожди грозят предстоящей утратой урожая черешни. На сегодняшний день расчетная потеря урожая находится на уровне 80%.

Об этом рассказала агроном-садовод компании «Аврора» Евгения Никитюк.

«Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут, и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем», — говорит Никитюк.

По ее словам, изначально сформировались стрессовые условия для растений, в стрессе они находятся и сейчас.

«За 10 лет моей практики не было ни разу подобной ситуации. Наши агрономы, которые работают более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками», — говорит специалист.

Она добавляет, что в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три.

«Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться», — рассказывает агроном-садовод компании «Аврора».

Защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно.

Во-первых, техника не может зайти в сад, чтобы провести обработку, во-вторых, это бесполезно, ведь дождь идет непрерывно.

«У нас дождь не прекращается уже несколько суток», — говорит Никитюк.

Аналогичная ситуация — со сливами и абрикосами. Находясь в состоянии стресса, они также сбрасывают плоды. По яблоням говорить пока рано, добавила она.

Для справки: ООО «Аврора» расположено в Ореховском районе Запорожской области. В хозяйстве на площади 120 га выращивают яблоки, абрикосы, сливы, алычу. 70 га занимает 15 сортов черешни. Также предприятие занимается экспортом выращенной продукции.