Крупные производители черешни могут потерять из-за дождей от 80% урожая

Проливные дожди, которые не один день заливают Украину, приносят сельхозкультурам не только влагу, но и большую угрозу. Так, дожди грозят предстоящей утратой урожая черешни. На сегодняшний день расчетная потеря урожая находится на уровне 80%.
Об этом рассказала агроном-садовод компании «Аврора» Евгения Никитюк.
По ее словам, изначально сформировались стрессовые условия для растений, в стрессе они находятся и сейчас.
Она добавляет, что в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три.
Защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно.
Во-первых, техника не может зайти в сад, чтобы провести обработку, во-вторых, это бесполезно, ведь дождь идет непрерывно.
Аналогичная ситуация — со сливами и абрикосами. Находясь в состоянии стресса, они также сбрасывают плоды. По яблоням говорить пока рано, добавила она.
Для справки: ООО «Аврора» расположено в Ореховском районе Запорожской области. В хозяйстве на площади 120 га выращивают яблоки, абрикосы, сливы, алычу. 70 га занимает 15 сортов черешни. Также предприятие занимается экспортом выращенной продукции.
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